«الغزل والنسيج»: نستهدف زيادة حجم التصدير إلى 8 مليارات دولار سنويا

قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحادين العربي والدولي لعمال الغزل والنسيج والملابس، إنّ العمال يواصلون الجهد والعطاء لخدمة الصناعة، في ضوء توجيهات وقرارات القيادة السياسية العظيمة للاحتفاظ بالمكانة التاريخية لمصر.

واستعرض إبراهيم، خلال اجتماع مشترك لمجلس إدارة النقابة العامة ولجانها النقابية مع رؤساء المجالس التنفيذية للشركة القابضة والشركات التابعة، القضايا المتعلقة بالعملية الإنتاجية نحو إقامة وتحديث المصانع وإنشاء القلعة الصناعية بالمحلة الكبرى، التي انتهت المرحلة الأولى والثانية منها في تطوير مصانع الغزل على مستوى الجمهورية بتكلفة نحو 50 مليار جنيه، وستحقق زيادة في معدلات التصديرية ستصل إلى 8 مليارات دولار سنويا.

أهداف خطة التطوير

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، أنّ خطة التطوير استهدفت العمالة الفنية والتوسع في برامج التدريب المهني على المستوى العالمي، مؤكدا أنّه اتفق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لسداد الاشتراكات المؤجلة من أجل توفير العلاج بالتأمين الصحي.

وأضاف أنّ الدفعة الرابعة للمنحة السنوية سيتم صرفها خلال يوليو المقبل، ونظرا لما يطرأ على الصرف من معوقات بسبب مواعيد الأعياد والمناسبات الرسمية، جرى الاتفاق بين طرفي العمل على مخاطبة وزارة المالية بتقسيم مخصصات المنحة على الأجور الشهرية للعاملين.