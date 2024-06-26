«لو الفلوس مخرجتش من لـATM».. اعرف طريقة رد المبلغ لحسابك البنكي

الاعتماد على ماكينات الصراف الآلي الـ«ATM»، في المعاملات المالية وسحب الأموال، يعد جزءًا أساسيًا في حياتنا اليومية، وتقوم البنوك بتطوير الخدمات التي تقدمها لعملائها، من أجل تلبية احتياجاتهم، وسهولة سحب الأموال، ومن الممكن أن يواجه العملاء مشكلة عدم خروج الأموال من «ATM» أثناء سحب الأموال.

طرق استرداد المبلغ إلى الحساب البنكي الخاص

وترصد «الوطن»، طرق استرداد المبلغ إلى الحساب البنكي الخاص، في حالة عدم خروج الأموال من الـ«ATM»، وفقًا للتعليمات المعلنة على مواقع البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري.

عدم خروج الفلوس من الـ«ATM»

تعد مشكلة عدم خروج الفلوس من الـ«ATM» بعد الانتهاء من خطوات سحب الأموال، مشكلة متكررة في ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببعض البنوك، لكن الأمر سهل وبسيط لإعادة هذه الأموال مرة أخرى لحسابك البنكي.

رسالة رد المبلغ مرة أخرى إلى حسابك

ففي حال تعرضت لهذه المشكلة أثناء سحب الأموال، فما عليك إلا أن تنتظر قليلاً أمام ماكينة الصراف الآلي، حتى تصل لك رسالة برد المبلغ مرة أخرى إلى حسابك، فمن المفترض أن يظهر على شاشة الصراف الآلي رسالة تفيد بأنه حدث خطأ، وخلال دقيقة تستلم رسالة «تم إضافة المعاملة متضمنة بيانات ماكينة الصراف الآلي ATM التي تم السحب من خلالها»، وبمجرد استلام الرسالة ستجد المبلغ تم اضافته لرصيدك.

وفي حال لم تصل رسالة رد المبلغ خلال 5 دقائق، فيجب أن تقوم بالاتصال بخدمة عملاء البنك التابع له البطاقة الائتمانية الخاصة بك، للإبلاغ عن المشكلة وتقديم طلب برد هذا المبلغ مرة أخرى لحساب.