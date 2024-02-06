كيفية سحب فلوس من فيزا البريد المصري.. إليك الطريقة والخطوات

يمكن استخدام فيزا البريد المصري لسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، أو للشراء من المحلات التجارية أو عبر الإنترنت، وكيفية سحب فلوس من فيزا البريد المصري، يتطلب بعض الخطوات البسيطة التي نوضحها لكم عبر السطور التالية.

كيفية سحب فلوس من فيزا البريد المصري

هناك طريقتان أساسيتان لسحب الأموال من فيزا البريد المصري، فالطريقة الأولى تتمثل في سحبها من ماكينات الصراف الآلي، وهي الطريقة الأكثر شيوعًا لسحب أموالك من فيزا البريد المصري، ولكن لكي تتمكن من سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، يجب أن تكون الفيزا مفعلة، ويجب أن يكون هناك رصيد كافٍ في الحساب المرتبط بالفيزا.

خطوات سحب الأموال من صراف البريد المصري

1. ادخل البطاقة في ماكينة الصراف الآلي.

2. ادخل الرقم السري الخاص بالبطاقة.

3. اختر «سحب نقدي».

4. ادخل المبلغ الذي تريد سحبه.

5. اضغط على «تأكيد».

أما الطريقة الثانية لسحب أموال فيزا البريد المصري، فتكون من خلال سحب الأموال من فروع البريد المصري، ولكي تتمكن من سحب الأموال من فروع البريد المصري، يجب تقديم البطاقة، وصورة من بطاقة الهوية، وتحديد المبلغ الذي تريد سحبه.

خطوات سحب الأموال من فروع البريد المصري

1. توجه إلى أحد فروع البريد المصري القريبة منك.

2. أخبر موظف البريد أنك تريد سحب الأموال من فيزا البريد المصري.

3. قدم البطاقة، وصورة من بطاقة الهوية.

4. حدد المبلغ الذي تريد سحبه.

5. انتظر حتى ينتهي موظف البريد من إجراء العملية.

رسوم السحب

تفرض شركة البريد المصري رسومًا على عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي أو من فروع البريد المصري، وتختلف هذه الرسوم حسب المبلغ المسحوب.

نصائح أمنية

عند سحب الأموال من فيزا البريد المصري، يجب اتباع النصائح التالية:

- احرص على أن تكون ماكينة الصراف الآلي في مكان آمن.

- لا تترك بطاقة الصرف الآلي مكشوفة في الخارج.

- لا تخبر أحدًا برقم PIN الخاص بك.

- اتصل بالبريد المصري إذا فقدت بطاقة الصرف الآلي.

مميزات فيزا البريد المصري

تقدم فيزا البريد المصري العديد من المزايا، منها:

- إمكانية استخدامها لسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي في جميع أنحاء العالم.

- يمكنك استخدام فيزا البريد المصري أيضًا لشراء السلع والخدمات من المحلات التجارية أو عبر الإنترنت.

- يمكنك أيضًا تحويل الأموال من حسابك المصرفي إلى فيزا البريد المصري، أو تحويل الأموال من فيزا البريد المصري إلى حسابك المصرفي.

- يمكنك أيضًا استخدام فيزا البريد المصري لسداد فواتير الخدمات العامة، مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز والهاتف.

- إمكانية استخدامها للشراء من المحلات التجارية وعبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

- إمكانية تحويل الأموال من حسابك المصرفي إلى فيزا البريد المصري، أو تحويل الأموال من فيزا البريد المصري إلى حسابك المصرفي.

- إمكانية استخدامها لسداد فواتير الخدمات العامة.

من يمكنه امتلاك فيزا البريد المصري؟

بطاقة البريد المصري هي بطاقة مسبقة الدفع يمكن استخدامها لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت وفي المتاجر. وهي متاحة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو، ويمكن إصدار بطاقات البريد المصري للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا ولديهم حساب بريدي مصري.

أنواع بطاقات البريد المصري

هناك نوعان من بطاقات البريد المصري:

- بطاقة الخصم المباشر، وهي مرتبطة بحسابك البريدي المصري وتستنزف الأموال مباشرة من حسابك.

- البطاقة البريدية المدفوعة مسبقًا، ويتم شحنها بمبلغ معين من المال يمكن استخدامه حتى يتم استنفاد الرصيد.

كفيفية تفعيل بطاقة البريد المصري

هناك طريقتان لتفعيل بطاقة البريد المصري:

1. من خلال ماكينة نقاط البيع (POS) في أي مكتب بريد وذلك باتباع الخطوات التالية:

- أدخل بطاقتك في ماكينة نقاط البيع.

- أدخل رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بك.

- اختر «تفعيل البطاقة».

- اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال عملية التفعيل.

2. من خلال الموقع الإلكتروني للبريد المصري، والخطوات كالتالي:

- قم بزيارة الموقع الإلكتروني للبريد المصري.

- اختر «بطاقات البريد».

- اختر «تفعيل البطاقة».

- أدخل رقم بطاقتك وبياناتك الشخصية.

- اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال عملية التفعيل.