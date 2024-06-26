أسعار الأسماك في سوق المنيب بالجيزة اليوم.. السردين بـ50 جنيها

تباينت أسعار السمك في سوق السمك بالمنيب اليوم الأربعاء، وتراوح سعر البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو، وسجل السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

أسعار السمك البلطي اليوم

وجاءت أسعار السمك البلطي بسوق المنيب في الجيزة اليوم كالتالي:

- يتراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 69 و71 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر السمك البلطي الوسط ما بين 64 و68 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر السمك الفيليه البلطي المجمد ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم من 110 إلى 150 جنيهًا.

- وبلغ سعر السمك البوري صغير الحجم من 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم بين 200 إلى 400 جنيه.

- وصل سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم إلى ما بين 80 و140 جنيهًا.

- تراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 200 جنيه.

- وصل سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 170 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك الوقار من 80 إلى 180 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدنيس من 95 إلى 260 جنيها.

استقرار أسعار الأسماك المجمدة اليوم

- تراوح سعر المرجان المجمد من 30 إلى 50 جنيها.

- بلغ سعر البربون المجمد من 30 إلى 50 جنيها.

- تراوح سعر المكرونة المجمدة من 30 إلى 60 جنيها.

- وصل سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

- تراوح سعر الماكريل المجمد من 100 إلى 140 جنيها.

أسعار المأكولات البحرية والجمبري

وجاءت أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم بسوق المنيب في محافظة الجيزة اليوم كالتالي:

- هبط سعر الجمبري متوسط الحجم ليتراوح من 380 إلى 480 جنيها للكيلو.

- سجل الجمبري صغير الحجم ما بين 110 و300 جنيه للكيلو.

- أما الجمبري المجمد استقر سعره ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.