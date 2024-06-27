20 عاما على رحيل صاحب الصوت الجبلي.. أسرار طقوس محرم فؤاد قبل الغناء

تمر اليوم 20 عامًا على رحيل الفنان المصري الكبير محرم فؤاد صاحب الصوت الجبلي الذي ترك بصمة خالدة في تاريخ الغناء العربي، لم يكن مجرد مطرب، بل كان فنانًا استثنائيًا تميز بأخلاقه الحميدة وإيمانه العميق واحترامه الكبير لجمهوره وفنه.

طقوس محرم فؤاد قبل الغناء

كشف محرم فؤاد في لقاء تليفزيوني نادر عن طقوسه الخاصة التي كان يحرص على اتباعها قبل الغناء، والتي تعكس إيمانه العميق واحترامه الكبير لجمهوره وفنه، ومن أهم هذه الطقوس صلاة ركعتين لله قبل الصعود إلى خشبة المسرح، إيمانًا منه بأن الصلاة تُزيل الحواجز بينه وبين جمهوره، وتجعله يرى الله فقط في هذه اللحظة، مما يُضفي على أدائه طابعًا روحيًا عميقًا.

كما كان «الجري في التراك» أحد طقوس الفنان حرم فؤاد التي يحرص على ممارستها في تِراك النادي قبل أي حفل غنائي بشهر كامل، وذلك للحفاظ على لياقته البدنية وصوته العذب، إلى جانب اتباعه نظامًا غذائيًا صحيًا قبل الغناء، لضمان حصوله على الطاقة اللازمة لأداء الحفل بأفضل وجه.

فنان لا يتوقف عطاؤه

أكّد محرم فؤاد أهمية احترام الفن والجمهور، مشيرًا إلى أنَّ الفنان يجب أن يتوقف عن الغناء عندما يجد نفسه غير قادرًا على العطاء أو عندما تُرهق أحباله الصوتية بسبب عوامل الزمن والسن.

رحل محرم فؤاد عن عالمنا في 27 يونيو 2002، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا غنيًا يُخلده جيلاً بعد جيل، وما زالت أغانيه خالدة في ذاكرة محبيه تُرددها الأجيال المختلفة، وتُذكرهم بصوت محرم فؤاد العذب وأدائه المرهف.