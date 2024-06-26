الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري إلى مستوى 47 جنيها في البنوك

تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، في كل البنوك، ويتداول في البنك الأهلي المصري الآن عند مستوى 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك

ترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، تراجع سعر الدولار في البنوك في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26-6-2024.

سعر الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 47.98 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار تراجعا مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية ليصل إلى 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار تراجع اليوم في بنك التعمير والإسكان، فسجل 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB سجل 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.