عاجل.. مرتفع جوي يضرب البلاد لمدة 6 أيام.. نصائح للتعامل معه

موجات حارة متلاحمة منذ فصل الربيع، وحتى استقبال فصل الصيف، فخلال الأسابيع الماضية عاش المواطنون العديد من الأيام شديدة الحرارة إثر ارتفاع درجات الحرارة وبعض الظواهر الجوية التي تسببت في الأمر، وعلى رأسها الناتجة من التغيرات المناخية التي ضربت العالم.

مرتفع جوي يضرب البلاد لـ6 أيام

وخلال الأيام المقبلة، تحديدًا من اليوم الخميس 27 يونيو، وحتى الثلاثاء 2 يوليو، من المقرر أن يسود طقس شديد الحرارة، رطب على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن ارتفاع الحرارة بشكل كبير ناتج عن تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو من يعمل على ارتفاع نسب الرطوبة وقيم الحرارة ما يزيد من الشعور بالحرارة.

أما سبب رطوبة الأجواء في بعض الأنحاء، وعلى رأسها السواحل الشمالية، فالأمر يرجع لنشاط الرياح، التي تنشط على بعض الأنحاء بشكل متقطع، وهي قدوم بعض الكتل الهوائية تقوم على حجب أشعة الشمس ومن ثم تلطيف الأجواء ببعض الأماكن.

كيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

وكانت وزارة الصحة والسكان، قدمت من قبل، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة نصائح للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، وعلى رأسها ما جاء منها:

- ارتداء نظارة شمسية

- ارتداء ملابس قطنية.

- ارتداء قبعة واسعة الحواف

- وضع منديل على الرأس

- شرب الكثير من المياه لمدة يوم للمساعدة على الوقاية من الجفاف.

- تناول الكثير من العصائر والسوائل لتعويض الجسم عن الماء المفقود.

- عدم الخروج خلال ذروة الشمس.