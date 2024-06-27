خبيرة فلك تبشر بأمور سعيدة خلال اليومين المقبلين: استغلوا الفرص

قالت رحاب منيعم، خبيرة فلك، إن هناك بعض التوقعات الإيجابية خلال اليومين المقبلين، إذ تسيطر السعادة على الأبراج بشكل عام، خاصة مواليد برج الحوت، ولكن يجب الانتباه، لأن السرعة في اتخاذ القرارات، قد تؤثر بشكل سلبي على الوضع.

وأوضحت منيعم، في حديثها لـ«الوطن»، أن القمر في برج الحوت لمدة يومين ونصف اليوم، ما يُبشِّر بقدوم زوايا سعيدة مع كواكب الزهرة والشمس وعطارد والمريخ وأورانوس، على الرغم من اقترانه بكوكب زحل، إلا أن الزوايا السعيدة ستقلل كثيرًا، من حدة النكد لدى مواليد برج الحوت، الذين يحملون مشاعر اكتئاب ورغبة في الانعزال.

نصحت «منيعم» باستغلال الفترة المقبلة في أمور معينة، منها العناية بالبشرة بعيدًا عن الليزر أو التقشير، كما تُعتبر مناسبة لصبغ الشعر.

اليومان المقبلان مناسبان لتطهير طاقة المنزل

يعد اليومان المقبلان مناسبين لتطهير طاقة المنزل، خاصة لمن يعاني من المشكلات، سواء مع أسرته في المنزل، أو أصدقائه بالعمل، لذا يجب تجديد الطاقة بشكل مستمر.

يمكن حدوث بعض المشكلات المتعلقة بالمصيف

هناك بعض التوقعات بحدوث مشكلات، تخص السفن أو المراكب، لذا يجب الانتباه جيدًا، خاصة لمن يعملون في هذه المجالات، بالإضافة إلى ضرورة الانتباه جيدًا، عند الذهاب إلى المصايف خلال الفترة المقبلة، لحماية النفس من الغرق واضطراب الملاحة، وفقًا لـ«منيعم».

التفكير جيدًا قبل اتخاذ أي قرار

بحسب «منيعم» قد يحدث تعطل بعض المشكلات المالية للأشخاص، لذا يجب الانتباه جيدًا، والتركيز قبل اتخاذ أي قرار، من شأنه التأثير السلبي على بعض الجوانب، خاصة الاقتصادية، وبرغم التوقعات الإيجابية، إلا أن بعض الأمور السلبية والبسيطة قد تحدث.