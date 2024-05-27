خبيرة فلك تعلن انفراجة كبرى لأصحاب هذه الأبراج.. «استعدوا للمفاجأة»

بشائر عديدة يشهدها عدد كبير من الأشخاص خلال الفترة المقبلة على مختلف الأصعدة، لذا يجب التريث والتفكير جيدًا قبل اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى توسعات في النواحي المالية، والقيام برحلات سفر عديدة سواء من أجل الدراسة أو العمل.

وأوضحت عبير منيعم خبيرة الفلك، في حديثها لـ«الوطن»، أن المشتري انتقل إلى كوكب الجوزاء، لذا فإنه يحمل جوانب سلبية وإيجابية، وتغلب الثانية الأولى، فستشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة في حركه البيع والشراء، بالإضافة إلى توسعات في مشروعات النقل ووسائل المواصلات: «الأيام الجاية فيها حاجات كتير حلوة، وحظوظ جيدة مش كل حاجة سيئة بالعكس».

تسهيلات للسفر لأهداف مختلفة

وخلال الفترة المقبلة، ستكون هناك تسهيلات عديدة للسفر سواء للاستمتاع أو من أجل العمل أو حتى الدراسة، على الرغم من المرور بفترات قصيرة تحتوي على مشكلات بحركة السفر، ولكن بشكل عام ستكون الأمور جيدة، وتستمر لمدة عام من نهاية مايو 2024 حتى يونيو 2025.

حظوظ كبيرة خلال الأيام المقبلة

وتحمل الأيام المقبلة حظوظًا كبيرة لمجموعة من الأبراج، وهي الجوزاء، الميزان، الدلو، الأسد، القوس، والحمل، سينعمون بمفاجآت عديدة على مختلف الأصعدة، خاصة النواحي المالية، ما يمكن الشخص من القيام بأنشطة عديدة مثل رحلات سفر بأماكن مختلفة، بالإضافة إلى انفراجات كبرى.