تنسيق مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 بجميع المحافظات رسميا

تستقبل مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية في جميع المحافظات الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد، على أن تكون مدة الدراسة 3 سنوات، يحصل الخريج بعدها على شهادة أكاديمية مطابقة للمعاير الدولية، إضافة إلى شهادة مهنية متخصصة، وتاتي تلك المدارس بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.

التفاصيل الكاملة لمدارس WE في جميع المحافظات

وتستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة حول مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، وجاءت كالتالي:

تخصصات مدارس WE

- الإتصالات.

- شبكات وأمن المعلومات.

- تطوير مواقع وبرمجيات.

المنهج الدراسي بمدارس WE

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط التقديم لمدارس WE

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

- يُفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

- يُتاح التقديم للطلاب من جميع المحافظات.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول اكتوبر 2024.

تنسيق القبول بمدارس WE

- لا يقل مجموع الطالب عن 225 درجة.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الشريك الصناعي.

- يتحمل الطالب جزء من التكاليف الإجمالية تقدر من خلال الشركة المصرية للاتصالات تسدد على أقساط.

مميزات مدارس WE

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير العالمية.

- الحصول على شهادة أكاديمية دولية وشهادة مهنية متخصصة.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بالسنترالات والمواقع الفنية للشركة والشركات التابعة والشركات المتخصصة العاملة بالقطاع.

- توفير جميع المستلزمات المدرسية.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير وسائل مواصلات لنقل الطلاب لأماكن التدريب الميداني.

المحافظات المتاح فيها مدارس WE

- القليوبية.

- البحيرة.

- أسيوط.

- قنا.

- جنوب سيناء.

- السويس.

- الدقهلية.

- المنيا.

- الإسكندرية.

- الوادي الجديد.

- الجيزة.

- القاهرة.

- كفرالشيخ.

- الغربية.

- الإسماعيلية.

- بور سعيد.

- الشرقية.

- دمياط.

- سوهاج.