4 تمارين رياضية لتخفيف آلام الرقبة وتجنب الانزلاق الغضروفي

يضطر كثيرون في عملهم إلى الجلوس لساعات طويلة، لا سيما مَن يعتمدون على استخدام أجهزة الكومبيوتر، ما يسبب لهم آلامًا شديدة في الرقبة، بل ويجعلهم أكثر عُرضة للإصابة بمشكلات صحية كبيرة منها الانزلاق الغضروفي.. فكيف يمكن المواظبة على العمل وكثرة الجلوس، وفي الوقت ذاته تجنب المخاطر الصحية؟

تجنب آلام الرقبة الناتجة عن كثرة الجلوس

وفقًا لِما ورد على موقع «healthshots»، فإن هناك بعض التمارين الرياضية السهلة والبسيطة التي يمكن لمَن يجلسون كثيرًا في عملهم أن يمارسوها لتخفيف آلام الرقبة وتجنب المشكلات الصحية والمخاطر التي قد تترتب عليها، ومن أمثلة هذه التمارين:

1. تمرين تدوير الرأس:

قف باستقامة مع تثبيت القدمين على عرض الكتفين.

أرخِ عضلات الرقبة وحرك رأسك ببطء في اتجاه عقارب الساعة، حتى تلمس ذقنك كتفك.

كرر الحركة 5 مرات، ثم قم بالحركة نفسها في الاتجاه المعاكس.

2. تمرين إمالة الرأس

حافظ على نفس وضعية التمرين السابق.

أمِل رأسك ببطء إلى الأمام حتى تلمس ذقنك صدرك.

اثبت الوضع لثوانٍ قليلة، ثم ارفع رأسك ببطء إلى الوراء.

كرر الحركة 5 مرات.

أمِل رأسك إلى اليمين حتى تلمس أذنك كتفك، ثم كرر الحركة على الجانب الآخر.

3. تمرين شد عضلات الرقبة

قف باستقامة مع تثبيت القدمين على عرض الكتفين.

ارفع كتفك اليمنى نحو أذنك مع الضغط على رأسك بيدك اليسرى.

اثبت على الوضع لثوانٍ قليلة، ثم أرخِ عضلاتك.

كرر الحركة مع الكتف الأيسر واليد اليمنى.

4. تمرين تدوير الكتفين:

قف باستقامة مع تثبيت القدمين على عرض الكتفين.

حرّك كتفيك للأمام في حركة دائرية 5 مرات.

كرر الحركة بنفس الاتجاه 5 مرات أخرى.

حرّك كتفيك للخلف في حركة دائرية 5 مرات.

كرر الحركة بنفس الاتجاه 5 مرات أخرى.

نصائح مهمة عند ممارسة التمارين الرياضية

وللحصول على أفضل نتيجة من ممارسة هذه التمارين الرياضية، فيجب الانتباه إلى النصائح التالية:

تأكد من أداء التمارين ببطء وسلاسة دون أي ألم.

تنفس بانتظام في أثناء ممارسة التمارين.

إذا شعرت بأي ألم حاد، توقف عن ممارسة التمارين واستشر الطبيب.

يمكنك تكرار هذه التمارين 2-3 مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

نصائح لتجنب آلام الرقبة في أثناء العمل