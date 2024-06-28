أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025، لطلاب المرحلة الإعدادية 2024، كونها من بدائل الثانوية العامة التي يسعي الكثير من طلاب الإعدادية للالتحاق بها.

تنسيق مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025

ووفقاً لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد جاء تنسيق مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025 كالتالي:

- تنسيق مدرسة حلون الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية «الإنتاج الحربي» يجب أن يكون الحد الأدني 230 درجة في الشهادة الإعدادية 2024.

- تنسيق مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية «الإنتاج الحربي»، 250 درجة في الشهادة الإعدادية 2024.

شروط التقديم بمدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 2024

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع المحافظات.

شروط القبول بمدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025

- أن يتقدم الطالب للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول.

- اجتياز الكشف الطبي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

مميزات مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الدراسة باللغة الإنجليزية علي النظام الدولي لمؤسسة بيرسون الدولية .

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.