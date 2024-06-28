تنسيق مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025
كتب:
محمد عيسى
11:18 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
المدارس التكنولوجية - أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025، لطلاب المرحلة الإعدادية 2024، كونها من بدائل الثانوية العامة التي يسعي الكثير من طلاب الإعدادية للالتحاق بها.
تنسيق مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025
ووفقاً لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد جاء تنسيق مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025 كالتالي:
- تنسيق مدرسة حلون الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية «الإنتاج الحربي» يجب أن يكون الحد الأدني 230 درجة في الشهادة الإعدادية 2024.
- تنسيق مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية «الإنتاج الحربي»، 250 درجة في الشهادة الإعدادية 2024.
شروط التقديم بمدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025
- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 2024
- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024.
- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع المحافظات.
شروط القبول بمدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025
- أن يتقدم الطالب للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم.
- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول.
- اجتياز الكشف الطبي.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
مميزات مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025
- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
- الدراسة باللغة الإنجليزية علي النظام الدولي لمؤسسة بيرسون الدولية .
- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.