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تنسيق مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025

كتب:

محمد عيسى
11:18 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
المدارس التكنولوجية - أرشيفية

المدارس التكنولوجية - أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025، لطلاب المرحلة الإعدادية 2024، كونها من بدائل الثانوية العامة التي يسعي الكثير من طلاب الإعدادية للالتحاق بها.

تنسيق مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025

ووفقاً لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد جاء تنسيق مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025 كالتالي: 

- تنسيق مدرسة حلون الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية «الإنتاج الحربي» يجب أن يكون الحد الأدني 230 درجة في الشهادة الإعدادية 2024.

- تنسيق مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية «الإنتاج الحربي»، 250 درجة في الشهادة الإعدادية 2024.

شروط التقديم بمدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 2024

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع المحافظات.

شروط القبول بمدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025 

- أن يتقدم الطالب للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول.

- اجتياز الكشف الطبي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

مميزات مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024- 2025 

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الدراسة باللغة الإنجليزية علي النظام الدولي لمؤسسة بيرسون الدولية .

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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