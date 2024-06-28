سعر توكيل البيع للنفس والغير عند شراء شقة.. وثيقة رسمية تحفظ حقك

التوكيل بالبيع للنفس والغير هو ورقة رسمية صادرة من الشهر العقاري، تتيح للمالك أن يبيع العقار لنفسه أو لغيره، وتحديد قيمة العقار وقبض ثمنه، وهو من ضمن الأوراق الخاصة بملكية الشقة.

الفريق بين توكيل البيع والقضايا

وقال مصدر في الشهر العقاري، إن سعر التوكيل بالبيع للنفس والغير لا يختلف كثيرًا عن توكيل القضايا العادي، ولكن يجب أن نفرق بين تحرير هذا التوكيل في الشهر العقاري المميكن بالحجز في الفترة المسائية، وبين تحريره في الشهر العقاري في الفترة الصباحية.

سعر التوكيل بالبيع للنفس والغير

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أنه في الحالة الأولى، وهي تحرير التوكيل بالتصرف للنفس والغير في الفترة المسائية من الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً، فتكون التكلفة مبلغ 60 جنيهًا بالإضافة إلى رسوم الخدمة المسائية، أما في الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 2:00 مساءً، فتكون تكلفة التوكيل 60 جنيهًا فقط.

وأردف المصدر أن كل ما يحتاجه من يحرر التوكيل هو صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل البطاقة للاطلاع عليها، بالإضافة إلى إحداثيات العقار المباع من حيث الحدود وموقع العقار.