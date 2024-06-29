تراجع جديد في درجات الحرارة بسبب منخفض جوي.. اعرف موعد انكسار الموجة الحارة

بعد فترة طويلة من ارتفاع درجات الحرارة، ستشهد البلاد انخفاضا طفيفا بها، خلال الأيام المقبلة، ما يؤدي إلى الشعور بالراحة وتلطيف الأجواء، على الرغم من ذلك إلا أن بعض البلاد ستشهد انخفاض درجات الحرارة على أيام متفاوتة، وخاصة شمال وجنوب الصعيد.

انخفاض نسبة الرطوبة

خلال أيام الأسبوع، بداية من اليوم، ستكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، بقيم تتراوح ما بين 2 و3 درجات، بالإضافة إلى انخفاض نسب الرطوبة، ما يجعل الشخص يشعر بحالة من التحسن والراحة بسبب انكسار الموجة الحارة، وفق ما أوضحه الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن».

الكتل الهوائية هي من تؤثر على ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وخلال هذا الأسبوع هناك تغير طفيف في مصادر الكتل الهوائية، بسبب وجود منخفض جوي يعمل على انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية وحتى شمال الصعيد، بمعدل درجتين خلال ساعات النهار.

موعد انكسار الموجة الحارة في جنوب الصعيد

على الرغم من انكسار الموجة الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، إلا أن محافظات جنوب الصعيد، ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة حتى يوم الأحد، حسب «القياتي»، مشيرًا إلى أن جنوب الصعيد سيسجل درجات حرارة منخفضة بداية من يوم الأحد وستصل إلى 42 درجة مئوية، فضلًا عن نشاط الرياح.