معلومات عن زينب مايروك زوجة تولغا ساريتاش.. «بطل مسلسل حريم السلطان»

وسط أجواء من السعادة والبهجة، احتفل الفنان التركي تولغا ساريتاش أحد أبطال المسلسل الشهير «حريم السلطان»، بزفافه على حبيبته زينب مايروك، وذلك في حفل بسيط بحضور عدد كبير من نجوم الفن في تركيا، وأهل العروسين وأصدقائهما، ما جعل البعض يتساءل عن زوجة تولغا ساريتاش ومعلومات عنها.

معلومات عن زوجة تولغا ساريتاش

وبحسب قناة «ntv» فإنّ زينب مايروك زوجة تولغا ساريتاش، هي إحدى الأسماء المألوفة في عالم الموضة، ولدت في إزمير عام 1989، ودرست الأزياء في مدرسة سانت تشارلز الثانوية في شيكاغو، وبعد تخرجها في المدرسة عادت إلى تركيا وواصلت تعليمها في جامعة إزمير للاقتصاد، كلية الفنون الجميلة قسم تصميم الأزياء.

تخرجت زوجة تولغا ساريتاش في جامعة إزمير للاقتصاد في عام 2012، وواصلت حياتها الأكاديمية في سنترال سانت مارتينز، لندن، إذ أكملت 6 برامج شهادات مختلفة، وفي عام 2013، أنشأت العلامة التجارية زينب مايروك التي تحمل اسمها، حتى اكتسبت مكانة فريدة في عالم الموضة بفضل تصاميمها للأزياء الراقية والملابس الجاهزة، وقدّمت المجموعة الأولى من علامتها التجارية لعشاق الموضة في Alaçatı Millfest.

وبعد هذه الخطوة، حققت «مايروك» إنجازًا مهمًا في حياتها المهنية من خلال عرض مجموعتها للربيع والصيف في حدث أسبوع أزياء مرسيدس بنز الذي أقيم في إسطنبول عام 2014، كما أقامت أول عرض أزياء لها في الاستوديو خلال أسبوع الموضة.

زفاف تولغا ساريتاش وزينب مايروك

وكان الثنائي تولغا ساريتاش وزينب مايروك يلتقيان منذ خمس سنوات وأعلنا خطوبتهما في حفل خاص أُقيم في أواخر فيراير الماضي، قبل أنّ يعقدا قرانهما خلال الساعات الماضية، في مدينة ألاتشاتي الساحلية، واعتمدت العروس في حفل الزفاف الذي حضره عدد كبير من المشاهير، على فستان من الدانتيل بالكامل مكشوف الأكتاف وأكمامًا كاملة لتتناسب مع حفل زفافها الذي أقيم على أحد الشواطئ، بينما ارتدى العريس سترة بيضاء مع ربطة عنق وبنطلون أسود.