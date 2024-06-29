6 حالات يحق فيها للمؤمن عليه أو أسرته الحصول على معاش مادي.. منها المرض والوفاة

اهتمت الدولة بالتأمينات الاجتماعية لحماية مواطنيها من الحالات المفاجئة التي قد تحدث للشخص وتمنعه من إعالة نفسه أو أسرته، لذا يحص كل مواطن على معرفة الحالات التي تُدخله ضمن منظومة التأمين الاجتماعي لتعويضه أو أسرته عن فقدان الدخل الشهري بشكل مفاجئ.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الحالات التي يحصل بها المؤمن عليه أوأسرته على معاش شهري أو تعويض مادي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تلك الحالات وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

حالات يحق بها للمؤمن عليه الحصول على معاش وتعويض مادي

تهدف التأمينات الاجتماعية إلى تعويض المؤمن عليه أو أسرته بحسب الأحوال عن الخسارة التي يتعرض لها والمتمثلة في فقده الدخل نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها والتي تتمثل في، الآتي:

1- بلوغ سن التقاعد.

2 - العجز.

3- الوفاة.

4- الإصابة.

5- المرض.

6- البطالة.

ما هي التعويضات التي يحصل عليها المؤمن عليه أو أسرته؟

يتم تعويض المؤمن عليه أو أسرته «في حالة الوفاة» بحسب الأحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق أحد هذه المخاطر، والتعويض الذى تقدمه التأمينات الاجتماعية في حالة تحقق أحد هذه المخاطر يتمثل في:

1- التعويض النقدي

يتمثل بصفة أساسية في «المعاش - تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الأجر في حالة المرض والإصابة».

2- التعويض العيني

يتمثل في العلاج والرعاية الطبية في حالة تحقق خطر المرض أو خطر الإصابة.