مكتبة مصر العامة تنظم معرضا لبيع الكتب المستعملة 5 يوليو

أعلنت مكتبة مصر العامة بالدقي برئاسة السفير عبدالرؤوف الريدي، إقامة معرض بيع الكتب المستعملة يقام يومي الجمعة والسبت 5-6 يوليو 2024، على أن يكون بيع الكتب بأسعار رمزية لجمهور المكتبة، ويقام المعرض من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3:30 عصراً في معرض بيع الكتب بحديقة المكتبة بالدقي.

مكتبة مصر العامة تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة

كانت مكتبة مصر العامة فتحت قاعات المكتبة سواء قاعة الكبار بالدور الأول أو قاعات الحديقة أمام طلبة الثانوية العامة والجامعات للمذاكرة يوميًا حتى الساعة 10مساء، لحين انتهاء الامتحانات في 19 يوليو 2024.

وتأتي المبادرة في إطار حرص المكتبة على دعم طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات التي تزامن مع تخفيف أحمال الكهرباء.

مكتبة مصر العامة

وتحظى مكتبة مصر العامة بمكانة متميزة في طريق المكتبات الرائدة على مستوى الوطن العربي بما لها من رؤية استراتيجية ثاقبة تستشرف المستقبل على مدى عمرها الطويل الذي يقرب من 30 عامًا في خدمة الثقافة.