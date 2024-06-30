8 شروط عامة يجب توافرها عند التقديم لحجز شقق فالي تاورز في حدائق أكتوبر

حددت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شروط الحصول على شقة سكنية بمشروع فالي تاورز بحدائق أكتوبر، إذ أعلنت اليوم الأحد الموافق 30 يونيو بدء الحجز، مؤكّدة أنَّ الحجز يستمر لمدة شهرين كاملين، فيما حددت شروطًا عامة وخاصة لحز شقق أبراج حدائق أكتوبر، يجب مراعاتها عند التقدم لحجز الوحدات.

الشروط العامة لحجز شقق فالي تاورز

وأوضحت كراسة الشروط، التي طرحتها الهيئة اليوم على موقع «مسكن»، الشروط العامة للحجز شقق فالي تاورز، وجاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح.

- أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد وليس شخصا معنويا.

- يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا على قاصر.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الاجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد اسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

- يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالموقع محل الطرح ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والاجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلا.

- لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الاجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

وللحصول عل نسخة «BDF» من كراسة الشروط الخاصة بطرح 984 شقة سكنية بأبراج حدائق أكتوبر، المطروحة للحجز بداية من اليوم الحد الموافق 30 يونيو ولمدة شهرين اضغط هنـــــــا.