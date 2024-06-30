نتيجة المرحلة الأولى للتقديم المبكر بكليات «بنها الأهلية».. ظهرت الآن

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور، ظهور نتيجة المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي 2025/2024، إذ طالبت المتقدمين بمراجعة حسابهم على موقع التقديم الإلكتروني، ومراجعة الإيميل المُسجل على الموقع، من خلال رسائل «Spam /Junk»، لمعرفة حالة طلب الالتحاق.

تعليمات استكمال طلب المستندات

شدد جامعة بنها الأهلية بالعبور، على الطالب المتقدم باتباع التعليمات المرسلة على الإيميل المسجل بموقع التسجيل الإلكتروني.

وأشارت إلى أنه في حال طلب استكمال المستندات، يجب على الطالب سرعة تحميل جميع الشهادات المطلوبة الخاصة به، لحساب المجموع الاعتباري، من خلال رفع جميع الشهادات المطلوبة في ملف «PDF» واحد خلال 48 ساعة، إذ سيفتح الموقع للاستكمال اعتبارا من غد الاثنين في تمام الساعة 12:00 صباحا، حتى الأربعاء 3 يوليو في تمام الساعة 11:59 مساءً.

أوضحت جامعة بنها الأهلية، أن تعليمات استكمال المستندات كالتالي:

- يرجى استكمال الطلب من خلال متصفح وليس موبيل

- الموقع مفتوح لاستكمال الطلبات المُسجله من قبل فقط ولن يقبل تسجيل طلبات جديدة حتى إشعار آخر

- يسمح للطلاب برفع الشهادات بدون توثيق، على أن يقدموا أصل الشهادات الموثقة في حال القبول بالجامعة

متابعة الطلب والإشعارات

لمتابعة الطلب والإشعارات، يرجى اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع التقديم من هنا

- عرض الطلبات

- مطلوب إكماله

- تعديل

- ملف المؤهلات السابقة: تحميل جميع الشهادات المطلوبة في ملف PDF واحد

يذكر أن «بنها الأهلية» كانت أعلنت فتح باب التقدم المبكر إلكترونيا، للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية للعام الأكاديمي 2024 /2025، وحددت الفئات التي يجوز لها التقديم والتخصصات ورابط التسجيل للفئات التالية:

- الحاصلون على شهادة الثانوية العامة 2022-2023 فقط

- الحاصلون على شهادات معادلة عربية وأجنبية مصرية «النيل، وستيم» 2022-2023

- الحاصلون على الشهادات المعادلة عربية وأجنبية 2023-2024.