بسمة وهبة تتنقد تقصير شركة شحن تأخرت في إرسال أشعة ابنها لطبيبه بألمانيا

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة إحدى شركات الشحن، موضحة أنها تأخرت في توصيل أشعة طبية خاصة بابنها المريض لطبيبه المعالج في ألمانيا، مؤكدة أنها ستقاضي الشركة للحصول على حقها وحق ابنها الذي تأجل حفل زفافه.

بسمة وهبة تقاضي شركة شحن

وظهرت الإعلامية بسمة وهبة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وجهت خلاله اللوم لشركة الشحن التي تأخرت في إرسال الأشعة الطبية الخاصة بابنها المريض، مُعلقة: «مش هسيب حق ابني العريس اللي كان فرحه بعد أسبوعين وهاخد حقي منكم بالقانون».

وقالت بسمة وهبة خلال مقطع الفيديو: «dhl ليَّ حق عندكم وهاخده إن شاء الله بالقانون، أنا ابني تعبان وفرحه بعد أسبوعين، عنده مشكلة في ضهره وأخد حقن في العمود الفقري معملتلهوش حاجة، بعتنا الأشعة بتاعته بالإيميل لألمانيا، الدكتور قال إن الصورة مش واضحة فمحتاج mri يتبعت dhl»، وأنها بالفعل توجهت إلى مكتب خاص بـ شركة الشحن هذه وأكد لها العاملون به أن الأشعة ستصل خلال 48 ساعة إلى وجهتها المحددة».

عدم وصول الطرد للعنوان المحدد

وأضافت «وهبة» أنها ظلت على تواصل مستمر بالطبيب المعالج في ألمانيا والذي ظل يؤكد لها في كل مرة أن الأشعة الطبية لم تصل إليه، وأنه بعد تتبع خط السير الخاص بالطرد، اتضح أنه تم توصيله إلى لندن وليس ألمانيا: «أنا الحقيقة مش عارف هي ليه شركة الشحن مودية الطرد اللي المفروض يروح ألمانيا لندن.. ليه؟! وبعدين بعد لندن راح ألمانيا بلد تانية بالغلط»، لافتة إلى أن إرسال الطرد استغرق نحو 4 أيام دون أن يصل إلى العنوان المُحدد له.

مقاضاة شركة الشحن

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة في نهاية حديثها، أنها لن تتنازل عن حقها وحق ابنها المريض الذي تأجل حفل زفافه، قائلة: «أنا حقي هاخده، أنا ابني اتأجل فرحه وهو كل يوم آلامه بتزيد في ضهره ربنا يشفيه ويعافيه يا رب.. هاقاضيكم وهرفع عليكم قضية في مصر، وهاقاضيكم وهرفع عليكم قضية برا مصر.. أنا مش هسكت».