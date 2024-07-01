شقق نقابة المهندسين 2024.. طرح 300 وحدة سكنية خلال شهرين

أكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أنه سوف يتم طرح 300 وحدة سكينة ضمن شقق نقابة المهندسين 2024 خلال الشهرين المقبلين.

شقق نقابة المهندسين 2024

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بخصوص شقق نقابة المهندسين 2024 أن النقابة سوف تطرح خلال شهرين من الآن مجموعة من الوحدات السكينة في مدينة 6 أكتوبر، ووحدات استثمارية في مدينة العبور والقاهرة الجديدة، موضحا أن إجمالي عدد الوحدات حتى الآن في الطرح الجديد هو300 وحدة سكنية، وجاري استكمال العدد للإعلان عن باقي التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وتابع حول شقق نقابة المهندسين 2024، أن مشروع 6 أكتوبر لا يحقق ربحا للنقابة ويقدم تسهيلات لشباب المهندسين في السداد وجاري التجهيز له، بينما يشمل المشروع الثاني في شقق المهندسين، عبارة عن إسكان اسثماري للنقابة لتمويل صندوق المعاشات، وهو يشمل عددا من الوحدات في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة ومدينة العبور.

وحدات مشروع إسكان 6 أكتوبر

ولفت نقيب المهندسين إلى أنه سوف يتم الإعلان عن وحدات مشروع إسكان 6 أكتوبر خلال شهر، نظرا لأهمية مشروعات الإسكان التي تقدمها النقابة للمهندسين، لافتا إلى أن إجمالي عدد الوحدات التي سوف يتم الإعلان خلال الشهرين المقبلين تصل لـ300 وحدة سكنية في مشروعي الإسكان الاجتماعي والوحدات الاستثمارية.