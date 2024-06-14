أعمال اليوم الثامن من شهر ذي الحجة.. اعرف العبادات المستحبة

يوم التروية هو من الأيام المباركة التي يهتم العديد من المسلمين باستغلالها في العبادة، وتعتبر أعمال اليوم الثامن من شهر ذي الحجة من أبرز الأمور التي يحرص العديد من المسلمين على معرفتها بالشكل السليم، حتى يتمكن المسلم من أن يعبد الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بالشكل الصحيح، كما أن الكثير من المسلمين يقبل على أداء عبادات التنفل، كالصيام على سبيل المثال، وغيرها من أشكال العبادة التي تساهم في تقرب العبد من ربه.

أعمال اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لغير الحاج

وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر موقعها الرسمي على الانترنت أعمال اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وأوضحت أن هناك الكثير من العبادات التي يمكن لغير الحاج أن يقوم باتباعها، حتى يضمن أن ينال ثواب هذا اليوم الكريم، ومن خير الأعمال في هذا اليوم هي صيام التنفل، وذلك لأن الصيام من العبادات المحببة لدى الله سبحانه وتعالى.

ومن بين أعمال اليوم الثامن من شهر ذي الحجة المفضلة، هي الإكثار من الذكر والصلاة على النبي، بالإضافة إلى قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، بالإضافة إلى الصدقة والزكاة في هذا اليوم الكريم لما لها من أثر إيجابي على النفس، إلى جانب التكبير والتهليل، فهي تُضفي البهجة والسرور على القلوب، وتزيد من خشوع المؤمنين وقربهم إلى الله.

أعمال اليوم الثامن من شهر ذي الحجة للحاج

وأعمال اليوم الثامن من شهر ذي الحجة للحجاج تختلف قليلا عن أعمال غير الحجاج، وهو ما أوضحه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على منصة «فيس بوك»، أنه من تلك الأعمال هي الاغتسال والتطهر، فالاستعداد لأداء مناسك الحج يكون بالطهارة، بعدها لبس ملابس الإحرام.

ومن بين أعمال اليوم الثامن من شهر ذي الحجة للحجاج، التلبية والبدء في التكبير والاستعداد الروحي والنفسي لمناسك الحج، ثم الذهاب إلى منى وأداء الصلوات الخمس فيها، ويصلي الحاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا، دون جمع الصلوات، ويقضي الحاج الليلة في منى استعدادًا للتوجه إلى عرفات فجر يوم التاسع من ذي الحجة.