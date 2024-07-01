رئيس «المركزية لمكافحة الآفات» يتفقد زراعات الذرة والمانجو بالإسماعيلية

تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، منطقة القناة وسيناء التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات، حيث عقد اجتماعا مع مهندسي المنطقة لمراجعة الإجراءات الخاصة بأعمال المكافحة في المحافظات التابعة لها.

كما تفقد معمل إنتاج طفيل الترايكوجراما وتجهيزات صوب إنتاج المفترس الأكاروسي كأحد عناصر المكافحة الحيوية، والتي تساهم في إنتاج محاصيل ذات متبقيات مبيدات مسموح بها للتصدير للخارج، والتي تقدمها الوزارة كخدمات للمزارعين.

متابعة زراعات الذرة والمانجو

وطالب «رزق» بضرورة التدوير الإداري بالاستفادة من كل العاملين برفع كفاءتهم للقيام بأعمال فحص الزراعات للتغلب على نقص الإمكانات البشرية وصيانة الأبنية والمعدات المتواجدة بالمنطقة، موضحا أن منطقة القناة وسيناء تخدم 4 محافظات، وهي الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وسيناء، كما قام بالمرور على بعض الزراعات في نطاق مركز أبو صوير لتفقد زراعات الذرة والمانجو.

رفع كفاءة قاعدة جراد الإسماعيلية

وأعلن رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، البدء في عملية تأهيل وصيانة ورفع كفاءة قاعدة جراد الإسماعيلية، والتي تقوم بها منظمة الفاو المنطقة الوسطى لمكافحة الجراد الصحراوي، دون تحميل الوزارة أي أعباء، حيث أن قاعدة جراد الإسماعيلية من القواعد المهمة في عمليات الرصد والمكافحة على شمال البلاد، وهي من المناطق اللوجستية التي تحتوي على مخازن للمبيدات والآلات وقطع الغيار، ومن القواعد التدريبية الهامة لأعمال مكافحة الجراد الصحراوي.