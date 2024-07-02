تحذير من تناول الطعام قبل السباحة مباشرة.. ماذا يحدث للجسم؟

مع دخول الصيف، تتوجه العديد من الأسر للاستمتاع بالبحر والشواطئ، ويصطحبون الأطعمة والحلويات، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو وجود خطرًا من تناول الطعام قبل السباحة.

خطر تناول الطعام قبل السباحة

السباحة مباشرةً بعد تناول الطعام قد تكون خطيرة، لأن عملية الهضم تصبح أبطأ مما يؤثر على كفاءة عمل المعدة خلال عملية الهضم، وفقًا للدكتور محمد مصطفى، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد.

لماذا لا نسبح بعد الطعام مباشرةً؟

وقال «مصطفى»، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ السباحة تشكل خطورة بعد تناول الطعام لعدة أسباب:

تحول جزء كبير من الدم إلى الأمعاء مما قد يؤثر على المعدة.

شدة تدفق الدم في الجسم مما قد يسبب شعورًا بالألم.

الشعور بالغثيان والإرهاق الشديد.

ماذا نأكل قبل السباحة؟

ونصح عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، بضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات التالية فيما يتعلق بتناول الطعام قبل السباحة: