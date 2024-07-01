رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بـ3 مشاهد.. كيف كانت فلسطين حاضرة في المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين؟

كتب:

أحمد شعراني
10:23 م | الإثنين 01 يوليو 2024
مهرجان العلمين

مهرجان العلمين

«فلسطين دائمًا في القلب»، كان هذا مُلخص رسالة الصناع والقائمين على مهرجان العلمين للأشقاء في دولة فلسطين، والتي تُعاني حاليًا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، حيث كانت فلسطين وغزة حاضرة بقوة في المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم اليوم بمدينة العلمين.

ونرصد لكم 3 مشاهد من المؤتمر الصحفي اليوم، كانت فلسطين حاضرة فيها وبقوة..

1- قرر صناع المهرجان، رفع العلمين المصري والفلسطيني جنبًا إلى جنب، وذلك خلال البوستر الرسمي للمهرجان الذي عُرض اليوم في المؤتمر والموجود في نطاق مدينة العلمين.

2- طلب الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من الحضور في مستهل كلمته خلال المؤتمر، الوقوف دقيقة حداد لشهدائنا في فلسطين.

3- وأخيرًا طبقًا لدور المهرجان المُجتمعي وجهت الشركة المُتحدة بتخصيص 60% من أرباحه لصالح الدولة الفلسطينية.

 

اقرأ المزيد:

مهرجان العلمين يغرس «نبتة» في دورته الثانية برئاسة أحمد أمين.. التفاصيل الكاملة

أستاذ بترول: استخدام الطاقة الشمسية في حفلات مهرجان العلمين رسالة إيجابية

«غزة في القلب».. إشادات واسعة بتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح فلسطين

سياسيون: مهرجان العلمين الجديدة يساهم في الترويج للسياحة
بقلم أحمد شعراني