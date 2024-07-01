بـ3 مشاهد.. كيف كانت فلسطين حاضرة في المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين؟

«فلسطين دائمًا في القلب»، كان هذا مُلخص رسالة الصناع والقائمين على مهرجان العلمين للأشقاء في دولة فلسطين، والتي تُعاني حاليًا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، حيث كانت فلسطين وغزة حاضرة بقوة في المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم اليوم بمدينة العلمين.

ونرصد لكم 3 مشاهد من المؤتمر الصحفي اليوم، كانت فلسطين حاضرة فيها وبقوة..

1- قرر صناع المهرجان، رفع العلمين المصري والفلسطيني جنبًا إلى جنب، وذلك خلال البوستر الرسمي للمهرجان الذي عُرض اليوم في المؤتمر والموجود في نطاق مدينة العلمين.

2- طلب الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من الحضور في مستهل كلمته خلال المؤتمر، الوقوف دقيقة حداد لشهدائنا في فلسطين.

3- وأخيرًا طبقًا لدور المهرجان المُجتمعي وجهت الشركة المُتحدة بتخصيص 60% من أرباحه لصالح الدولة الفلسطينية.