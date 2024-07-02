أعلنت مصانع الحديد عن تحديث أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 2-7-2024، إذ سجل الطن نحو 37 ألفًا و940 جنيهًا للحديد الاستثماري، وفق المعلن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وأيضًا شركات ومصانع الحديد عبر منصاتها الإلكترونية.

أسعار الحديد اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق المصرية، وذلك وفق آخر تحديث عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.

- سعر حديد السويس 40 ألفًا و100 جنيه للطن بالنسبة للمستهلك، يشمل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سعر حديد بشاي 40 ألفًا و150 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد المراكبي 37 ألفًا و970 جنيها للطن للمستهلك.

- سعر حديد مصر ستيل 37 ألفًا و980 جنيها للطن للمستهلك.

سعر طن الحديد

- سعر حديد الجيوشي للصلب 37 ألفًا و950 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد العلا 37 ألفًا و890 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد المصريين 40 ألفًا و950 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد الكومي 37 ألفًا و980 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد الجارحي 40 ألفًا و750 جنيهًا للطن من المُستهلك