الأرصاد: طقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد وسيناء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سكان محافظات الصعيد وسيناء، من حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس شديد الحرارة، طوال ساعات النهار، نظرا لارتفاع درجات الحرارة العظمي المسجلة والحرارة المحسوسة.

طقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد وسيناء

وأوضحت هيئة الأرصاد، وجود مرتفع جوي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، يتزامن مع تأثير منخفض الهند الموسمي، ما يزيد من قيم الحرارة العظمى والمحسوسة، خاصة على محافظات الصعيد وسيناء، ويسود طقس شديد الحرارة، مع انخفاض نسب الرطوبة.

درجات الحرارة اليوم على محافظات الصعيد

الفيوم: الحرارة العظمى 37 المحسوسة 39.

بني سويف: العظمى 38 المحسوسة 40.

المنيا: العظمى 39 المحسوسة 41.

أسيوط: العظمى 40 المحسوسة 42.

سوهاج: العظمى 40 المحسوسة 42.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: الحرارة العظمى 41 المحسوسة 43.

الأقصر: العظمى 42 المحسوسة 43.

أسوان: العظمى 43 المحسوسة 44

الوادي الجديد: العظمى 41 المحسوسة 42

أبو سمبل: العظمى 42 المحسوسة 43

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر

شرم الشيخ: العظمى 39 المحسوسة 41

الغردقة: العظمى 40 المحسوسة 42

سفاجا: العظمى 40 المحسوسة 43

مرسى علم: العظمى 40 المحسوسة 43

شلاتين: العظمى 39 المحسوسة 41

أبو رماد: العظمى 38 المحسوسة 41

رأس غارب: العظمى 38 المحسوسة 41