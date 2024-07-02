مهندس مصري يبتكر طريقة لحماية الأطفال من الاختطاف.. السر في حذاء ابنك

في عصر تتزايد فيه مخاوف الوالدين بشأن سلامة أطفالهما، ليفكران بحمايتهم من الاختطاف حين يغيبون عن أعينهم، ابتكر مهندس مصري حلًا رائعًا يشكل خط الدفاع الأول ضد ظاهرة الاخطاف المتنامية؛ إذ وظف استخدام التكنولوجيا في عامل الحماية بطريقة لا تخطر في بال المجرمين الخاطفين، ما يمكن من الوصول السريع للطفل في أي مكان.

حماية الأطفال من الاختطاف

المهندس التكنولوجي أحمد طارق يروي لـ«الوطن» تفاصيل ابتكاره لحماية الأطفال من الاختطاف، الذي اعتمد خلاله على جهاز صغير لا يتعدَ حجم العملة المعدنية، ومن خلاله يمكن للآباء متابعة مكان صغارهم.

كيف نحمي الأطفال من الخطف؟

«حارس الأطفال»، هذا ما أطلقه المهندس أحمد طارق على الجهاز الصغير الذي لا يتعدى حجمه العملة المعدنية، الذي يتيح للأباء متابعة مكان صغارهم أينما ذهبوا عبر ربطها بتطبيق خاص بها على الهاتف يعمل عن طريق تقنية الـGPS، ولكن ما يميز هذا التطبيق أنه يرسل تنبيهات للوالدين عند تغيير مكان الطفل، على أن يتم تغيير البطارية الخاصة بها كل عامين، ما يوفر الحصول على الراحة والأمان وبسعر في متناول جميع الطبقات الاجتماعية.

وقد استلهم «طارق» الفكرة بعد مشاهدة تقارير متزايدة عن حالات اختفاء الأطفال في وسائل الإعلام، ما دفعه للعمل على تقديم حل فعال يمكنه المساهمة في حماية الأطفال، وتوفير الأمان لأسرهم باستغلال التكنولوجيا في ذلك: « في الأساس هي الفكرة عبارة عن ميدالية مفاتيح صينية تجعل من السهل الوصول إليها في حالة نسيان مكانها، فأنا ابتكرت الطريقة دي من باب توظيف التكنولوجيا في المطالب الاجتماعية الحالية».

طريقة تثبيت الجهاز في الطفل

بذكاء خبراء التكنولوجيا توصل «أحمد» إلى طريقة مثالية لوضع الجهاز بداخل الطفل دون اكتشاف المجرمون له، وهو تخصيص مكان لها في الحذاء داخل النعل، أي ننزع الطبقة الإسفنجية بداخل الحذاء ونحفر مكانا بالنعل، ومن ثم نعيد الفرش الخارجين؛ ليظهر الأمر طبيعيًا :« الطريقة اللي أنا فكرت فيها وفعالة، هي أن الشخص يجيب الشوز بتاع ابنه ويحطها في النعل نفسه، وصعب جدًا اللي خطفه يوصل للمكان ده».

كيف يمكن الحصول على حارس الأطفال؟

لم يتوقف «أحمد» عند شرح الابتكار فقط، بل أتم تسهيل المهمة على الناس؛ إذ صمم تطبيق خاص به يدعي «متجر تكنولوجيا الغلابة»، ليوفر على الأباء الحصول على «حارس الأطفال»، دون أن يتعرض أحد للنصب الالكتروني والغش التجاري: «الناس في الأغلب مبتعرفش تشتري منتجات التكنولوجيا منين وإزاي فأنا عملت المتجر ده عشان الناس توصل للمنتجات وبسعر المصنع عشان ميتضحكش عليهم من حد».