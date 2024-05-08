«GPS» في الرأس.. دراسة تكشف سبب عدم ضياعنا في الطرق التي لا نعرفها

في بعض الأحيان نسلك دروباً لا علم لنا بها فنضطر إلى الاستعانة بإرشادات الآخرين أو استخدام نظام تحديد المواقع المعروف بـ«GPS» وعندها نتبع اتجاهاتٍ معينة تساعدنا في الوصول إلى وجهتنا دون أن نضل الطريق، فهل سألت نفسك يوماً عن السبب الذي يجعلنا لا نضيّع الاتجاهات؟.

جهاز إنذار يعمل عند الانحراف عن المسار الصحيح

اكتشف العلماء من خلال دراسة نشرتها مجلة «nature» أن بداخل أدمغتنا ما يشبه البوصلة التي تساعدنا على توجيه أنفسنا والتنقل عبر مختلف الطرق دون ضياع حتى وإن لم نقم بزيارتها مرةً، إذ تنبهنا هذه البوصلة عندما نكون على وشك الانحراف نحو اتجاهٍ جديد، وذلك عبر إشاراتٍ كهربائية تنتقل عن طريق الخلايا العصبية، تمكننا من إعادة توجيه أنفسنا متى انحرفنا عن المسار الصحيح الذي يقودنا إلى مكانٍ نريد الوصول إليه، فمثلاً إذا وصف لنا أحدٌ مكاناً ما وأخبرنا بالتزام الاتجاه شمالاً، فإن هذه المنطقة من الدماغ تحذرنا تلقائياً عندما ننحرف باتجاه اليمين أو اليسار وتجعلنا قادرين على تحديد الاتجاه الصحيح داخل الشوارع التي لا نعرفها.

ماذا يحدث إذا تعطلت البوصلة الدماغية؟

الإشارات التي يرسلها الدماغ تقوم بتحديث الوعي البصري حول المكان الذي نراه لأول مرة، لذلك تكون حواسنا في حالة نشاط كبيرة عندما نتواجد في أماكن وشوارع غريبةٍ عنّا، ولا يحدث أننا نعكس اتجاهنا إذا تلفّتنا يميناً أو يساراً في أثناء المسير؛ وذلك لقيام تلك البوصلة العصبية في الدماغ بتحديث اتجاهاتنا بشكلٍ سريع وعلى نحوٍ مذهل.

ويعتقد العلماء في جامعة «برمنجهام» الذين قاموا بالدراسة، أن الحالة الوحيدة التي تؤثر على نشاط بوصلة الاتجاهات وتحديد المواقع هي تناول المواد المخدرة، فحتى من يعانون من الزهايمر يتمكنون من تحديد الاتجاهات ولكن بدرجة قليلة، متوقعين أنه في حالة تعطل الإشارات الكهربائية الصادرة من تلك المنطقة الأمامية في الدماغ سنتعرض لما أسموه بـ«انهيار كبير في قدرتنا على التنقل».