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وزير الري: مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا

كتب:

محمد يوسف
03:58 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
وزير الري

وزير الري

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تحتاج نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، مضيفا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن «ما يصلنا من دول حوض النيل نحو 55 مليار متر مكعب، ما يكشف حجم العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

إعادة استخدام المياه

وأضاف «وصلنا فى فترة التسعينات إلى ما تحت خط الفقر المائي، كما أن التحديات تزداد مع الزيادة السكانية المستمرة، والتي يزيد معها العجز المائي، لذلك اتجهت البلاد إلى مشروعات إعادة استخدام المياه، لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى استيراد الغذاء باعتباره استيراد للمياه بشكل غير مباشر».

معالجة تجمع المياه 

وأشار إلى أن الجزء الأكبر من مياه الري الحقلي لا يفقد، كما يتوقع البعض، وإنما تتجمع المياه من خلال شبكة الصرف الزراعي، ومعالجتها عبر محطات معالجة المياه الضخمة التي جرى إنشائها مؤخرا، مشيرا إلى أن ذلك يعني وجود منظومة للاستفادة من تلك المياه وعدم فقدها.

 

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