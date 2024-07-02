هل تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم؟.. هذا ما سيحدث لك

لاشك أن وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية؛ إذ يقضي الغالبية من الناس ساعات طويلة في تصفح المنشورات ومشاركة الصور، والتعليق على أخبار الأصدقاء، وذلك من أول ساعات اليوم إلى وقت النوم، بل يزيد الأمر عند البعض يأن يقللوا من ساعات النوم في سبيل الحصول على وقت إضافي لقضائه مع هذه المنصات.

الدكتور سمير نور الدين، استشاري أمراض المخ والأعصاب، يكشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن الكوارث الصحية التي تسببها عادة تنزيل المنشورات قبل الخلود للنوم مباشرةً.

هل تنزيل المنشورات قبل النوم مضر؟

بحسب «نور الدين» فإن استخدام الهاتف قبل النوم وخاصة عند البقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، يكون له تأثيرات سلبية خطيرة على الصحة العقلية والنفسية، ومنها ما يلي :

الإصابة بمرض الزهايمر

عند تنزيل منشور ما أو صور شخصية على منصات التواصل الاجتماعي قبل النوم، فإن العقل يدخل في حالة من اليقظة والانتباه، ما يقلل من جودة النوم، وبالتالي مع زيادة نسبة اضطرابات النوم، تتأثر خلايا المخ، ما يعرض المرء لخطر الإصابة بمرض الزهايمر.

الإصابة بالسكتة الدماغية

أوضح استشاري أمراض المخ والأعصاب أن الأشخاص الذين يتفاعلون على منصات التواصل الاجتماعي قبل النوم، غالبًا ما يشعرون بالقلق بشأن عدد الإعجابات وتعليقات الأصدقاء أو عدد المشاهدة، التي يتلقاها منشورهم، ما يخلق بيئة من التوتر وعدم الارتياح، الذي بزيادته يعرض صاحبه للإصابة بالسكتة الدماغية.

الإصابة بالاكتئاب

بالرغم من أن منصات التواصل الاجتماعي تهدف إلى ربط الأشخاص ببعضهم البعض، إلا إن استخدامها المفرط وخصوصًا وقت النوم يؤدي إلى عكس ذلك الغرض؛ إذ يعد الانشغال بالتفاعل الرقمي بمثابة مُلهي عن التفاعل الاجتماعي الحقيقي، ما يزيد من مشاعر الوحدة والعزلة وقد يصل الأمر للاكتئاب.