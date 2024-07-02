مصادر لـ«الوطن»: تجديد الثقة في عمرو طلعت وزيرا للاتصالات

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن تجديد الثقة في الدكتور عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، التي ستؤدي اليمين الدستورية غدا الأربعاء أمام رئيس الجمهورية.

خبرات عمرو طلعت

ويتمتع الدكتور عمرو طلعت بخبرات تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية، ساهمت خبرته في دعم الأجندة الوطنية للتحول الرقمي من خلال وضع استراتيجيات الأعمال للتقنيات الحديثة وتنفيذها وتوفير حلول رقمية مبتكرة.

يحمل الدكتور عمرو طلعت الذى تولي مسؤولية الوزارة في 2018 خلفا للمهندس ياسر القاضي، عدة ملفات استراتيجية هامة ومنها تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية وتأمينها، وتطوير وتنفيذ مبادرة التحول الرقمي للحكومة المصرية والتي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي على كافة المستويات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وإعداد جيل كامل من المتخصصين في التقنيات الرقمية الحديثة.

قدرة الشباب في التنمية الاقتصادية

طلعت لديه إيمان قوي بقدرة الشباب في المشاركة الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقاد الدكتور عمرو طلعت عدة مبادرات للاستثمار في الكوادر البشرية قدم خلالها سبل التمكين الاحترافي الاستراتيجي لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال بشكل عام.

جذب الاستثمارات المباشرة لمصر

يعي الدكتور عمرو طلعت أيضا أهمية جذب الاستثمارات المباشرة لمصر في كافة القطاعات وقد نجح خلال مسيرة عمله في إتمام عدد من الصفقات الكبرى للاستثمارات والدمج والاستحواذ.

شغل الدكتور عمرو طلعت منصب المدير العام لشركة آي بي إم مصر منذ عام 2010 حيث أشرف على التوسع في إنشاء مراكز تميز لتصدير الخدمات الرقمية من مصر وخلق فرص عمل وتوسيع قاعدة الشركة في مصر.

حصل الدكتور عمرو طلعت على شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال من مدرسة باريس للأعمال، بجامعة باريس؛ وعلى درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من معهد إلينوي للتكنولوجيا، كما نال أيضا درجة الماجستير في إدارة الأعمال من مدرسة إسلسكا للأعمال بفرنسا وهو خريج كلية الهندسة، جامعة القاهرة.