قصواء الخلالي: محافظة مطروح تعاني من نقص في بعض الخدمات

استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي، الأحوال في محافظة مطروح، قائلة: «الناس في مطروح مش مبسوطة من نقص الخدمات، والمحافظة تحتاج إلى تغييرات على قدر احتياجات المواطنين».

وأوضحت «الخلالي» خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، الُمذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الحكومة الجديدة سيكون عليها مواجهة كثير من الملفات الصعبة، من ضمنها التضخم وغلاء الأسعار، مشددة على ضرورة تلبية مطالب الشعب المصري.

وأضافت أنه جرى الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، وغدا ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأكدت أنه وفقا لمصادر، سيتم تغيير نحو 20 وزيرا، لافتة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي كان عليه انتقادات كبيرة قبل عقد صفقة رأس الحكمة، لكن بعد هذه الصفقة، أصبح هناك جهود ملحوظة منه.