سر تنظيف وتطهير الفوط والبشاكير دون تغير ملمسها.. «هترجع جديدة» 

كيفية تنظيف الفوط والبشاكير دون غسلها في غسالة أو نقعها.. سؤال متداول بين ربات البيوت اللاتي يخفن على المناشف من التلف، وهناك طريقة سحرية بواسطة مكون في كل منزل يساعدك في تنظيف الفوط دون التأثير على ملمسها أو بطريقة تؤدي لخشونتها، وهذه الحيلة تنظف البقع وتزيل الأوساخ دون الحاجة إلى وضعها في غسالة الملابس، وفق موقع «lucehome» البريطاني.

بيكربونات الصوديوم مكون سحري لإزالة البقع من الفوط

بيكربونات الصوديوم هو مكون سحري الذي يقضي على جميع البقع ويعقم الفوط، لذا يجب استخدامه على الفوط لأنه جيد في الحفاظ على الألياف وتنظيفها بشكل أفضل، كل ما عليكِ فعله هو إضافة ملعقة من بيكربونات إلى المنظف العادي الذي تستخدمينه للحصول على نظافة مميزة، دون التسبب في خشونة الفوط التي تؤدي للخدش عند استعمالها مرة أخرى.

الخل والليمون

يجب عدم غسل المناشف والبشاكير في دورة غسيل غير الملابس، وتجنب درجات الحرارة المرتفعة عند غسيلها والتجفيف في الغسالة، لأنّ الحرارة يمكن أن تسبب لها الضرر بألياف النسيج وتجعل المناشف خشنة، لذا يجب على ربات البيوت استخدام مكونات طبيعية منعمة للأقمشة مثل الخل والليمون، خلال دورة الشطف، لأن الحموضة التي يحتويها الخل والليمون تساعد على إزالة الترسبات الكلسية وتنعيم الفوط.

طريقة سهلة لتنظيف الفوط البيضاء

- املئي طبقا كبيرا بالماء الساخن وضيفي كوبا من الخل الأبيض ونصف كوب من البيكربونات الصوديوم واخلطيها جيدًا.

- ضعي الفوط البيضاء في الخليط، واتركيها لمدة ساعتين أو أكثر أو طوال الليل، ثم اغسلي المناشف بالماء النظيف وانشريها في الشمس وقت الظهيرة، لأن الشمس لها تأثير معقم على المفروشات والملابس كما أنها ستجعل الفوط أكثر بياضًا.