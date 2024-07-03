الممثل الأمريكي مارك والبيرج يعود إلى السينما بـ«Balls Up» و«The Union»

يعمل المخرج بيتر فارلي على فيلم جديد «Balls Up» من بطولة مارك والبيرج وبول والتر هاوزر، إذ من المقرر أنّ يبدأ تصوير الفيلم في الشهر الجاري بمدينة كوينزلاند الأسترالية، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

قصة فيلم «Balls Up»

تدور أحداث فيلم «Balls Up»، حول اثنين من مديري التسويق الأمريكيين الذين تم طردهما بسبب إضاعة فرصة رعاية العميل، وقررا استخدام تذاكرهما المجانية لحضور مباراة كرة قدم كبرى، وتؤدي تصرفاتهما الغريبة بسبب شربهما للخمر بكميات كبيرة إلى جعلهما هاربين يتم مطاردتهما في جميع أنحاء البلاد، وهو من تأليف بول ويرنيك وريت ريس.

The Union يجمع مارك ويلبيرج وهالي بيري

ويعيش مارك والبيرج حالة من النشاط الفني، إذ يشارك في فيلم الإثارة والتشويق The Union أمام هالي بيري، وتدور أحداثه حول عامل بناء يجتمع مجددًا مع صديقته السابقة في المدرسة الثانوية وينخرط في عالم التجسس عندما يعلم أنها عميلة سرية، وعبر «والبيرج» عن سعادته بالتعاون مع هالي بيري، قائلًا: «هالي وأنا نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة، وسيكون هذا الفيلم رائعًا للغاية».

وعن قصة الفيلم أوضح: «لقد كانا أحباء الطفولة، لقد انتظرها 25 عامًا حتى تعود إلى حياته، وقد حدث ذلك، وليس هناك أي شيء لن يفعله ليثبت نفسه لها إذا حصل على فرصة ثانية.. بالنسبة لي، كان هذا هو الدافع الكامل للشخصية، فقط يفعل كل ما في وسعه حتى لا يفسد الأمر مرة أخرى».