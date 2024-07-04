ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بحساسية المكسرات؟.. 16 عرضا احذرها

حذرت الهيئة الصحية في بريطانيا من تناول الأطعمة التي تحتوي على المكسرات للمصابين بحساسية الطعام، مشيرة إلى أنها عبارة عن مخبوزات تحتوي على المكسرات وتشكل خطرًا صحيًا على من لا يستطيعون تناولها لأن جهاز المناعة سيهاجم الطعام باعتباره نوع من العدوى ما يسبب ردة فعل تحسسية.

ما هي حساسية المكسرات؟

وقالت هيئة مراقبة سلامة الأغذية في بريطانيا، إنه لا بد من التعامل مع الحساسية المفرطة تجاه المكسرات بحذر، لأنها قد تسبب التشنجات والغثيان والإسهال، وقد يحدث رد فعل تحسسي يضعف جهاز المناعة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، لذا يوضح محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أعراض حساسية المكسرات وخطورتها.

أعراض حساسية المكسرات

وأضاف «عفيفي» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هذه الحساسية تحدث عند تناول كل أنواع المكسرات أو استنشاق أي كمية منها، وتتراوح أعراضها من خفيفة إلى شديدة، وتتمثل هذه الأعراض في:

الشعور بالوخز في الجسم.

حكة في الفم.

تورم الشفتين.

تورم الوجه.

الشعور بالغثيان.

الطفح الجلدي.

مغص البطن.

شدة التقيؤ.

الإسهال.

سيلان الأنف.

حدوث صفير أو صعوبة في التنفس.

تورم حول الحلق.

احمرار الجلد.

تسارع ضربات القلب.

انخفاض ضغط الدم.

فقدان الوعي.

قد تزداد هذه الأعراض، لذلك عند تفاقمها يجب طلب الحصول على المساعدة الطبية العاجلة.

علاج حساسية المكسرات

وبحسب «عفيفي» فإنه لا يوجد علاج نهائي للتخلص من حساسية المكسرات، لأن هذه الحساسية تأتي في الدم وتضعف الجهاز المناعي، لكن من الممكن اتباع التالي: