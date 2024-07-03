دمياط كلمة السر.. كيف وصلت منال عوض إلى أول وزير تنمية محلية في مصر؟

الدكتورة منال عوض ميخائيل هي أول وزيرة تنمية محلية، لم تسبقها سيدة في هذا المنصب خلال سلسلة التشكيلات الوزارية منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن، وفي لقاء تلفزيوني سابق ذكرت كيف أثرت فيها دمياط بحكم توليها منصب المحافظ في وقت سابق، وهناك تعلمت من أهلها العمل الجاد والتعاون ومهارات هي سر وصولها لما هي عليه، بحسب تصريحات تلفزيونية سابقة لها، خلال برنامج «التاسعة».

دمياط كلمة السر

لم تنكر وزيرة التنمية المحلية في التشكيل الوزاري الجديد، الدكتورة منال عوض ميخائيل، فضل محافظة دمياط عليها وما تعلمته فيها، أهلها بالطبع لمنصب وزيرة التنمية في الحكومة الجديدة، إذ قالت في بداية توليها منصب المحافظ: «قبل ما أكون محافظ دمياط كنت نائب محافظ الجيزة، وهو مسؤولية زي أي مسؤولية ومبقاش في شغلانة قاصر على الراجل بس، والقيادة السياسية شرفتني بمسؤولية زي دي، بشكر الرئيس على الوظائف القيادية اللي منحها لنا».

ما تعلمته الدكتورة منال عوض ميخائيل، وزيرة التنمية المحلية، في دمياط هو كلمة السر وراء اختيارها لهذا المنصب، موضحًة: «دمياط محافظة فيها صناعات وروافد اقتصادية مختلفة وميزة فتحت لي طرق كتير للتنمية، بتفتح مجال لأفكار كتيرة وتطور ونمو وهنا بيحبوا العمل جدا محدش يقدر يعيش من غير ما يشتغل مش غاويين قعاد في البيت بيساعدوك لما تفتح مشروع شاطرين عايزيين يفهموا».

من هي وزيرة التنمية المحلية الجديدة؟

وقبل توليها حقيبة التنمية المحلية، يعرض «الوطن» معلومات عنها في السطور التالية: