قيادي بـ«حماة الوطن»: التشكيل الوزراي الجديد خطوة مهمة لتطوير العمل الحكومي

أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، بالتشكيل الوزاري الجديدة، مؤكدا أنه خطوة مهمة نحو تطوير العمل الحكومي لتحقيق رؤية القيادة السياسية في سرعة الإنجاز في كل الملفات وتحقيق مستهدفات التنمية.

وقال في بيان، إن المرحلة المقبلة تتطلب جهدا كبيرا من كل الوزراء للتعامل مع التحديات الراهنة سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مشيدا باستحداث وزارة جديدة للاستثمار، إذ تعتبر خطوة نحو دفع ملف الاستثمار إلى الأمام وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

التشكيل الوزراي خطوة مهمة نحو التطوير

ولفت الرتمي، إلى أن تعيين نواب لرئيس الوزراء يساعد على توزيع المهام بشكل أكثر فعالية، مما يخفف العبء عن رئيس الوزراء ويسمح بتركيز أكبر على القضايا الاستراتيجية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء الحكومة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

وأكد أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الأزمات العالمية، لذلك لابد من التفكير خارج الصندوق والعمل على وضع حلول جذرية لكل المشكلات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.