حركة المحافظين 2024.. اللواء عمرو حنفي 5 سنوات محافظا للبحر الأحمر

يؤدي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تزامنًا مع حركة المحافظين 2024، وذلك بعد تجديد الثقة فيه وفق ما أعلنته مصادر حكومية لـ«إكسترا نيوز».

تولي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر حقيبة المحافظة في نهاية عام 2019، وقدم عدة نجاحات في مجال السياحة، وحصلت مدينة الغردقة في عهده على أفضل ثالث وجهة سياحية في العالم، لما شهدته الدينة من تطوير في المطارات والطرق ومشروعات التنمية ضمن المشروعات القومية الكبري التي نفذتها الدولة في البحر الأحمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

السيرة الذاتية لمحافظ البحر الأحمر

اللواء عمرو حنفي من مواليد 2 مارس عام 1963، حاصل على ليسانس في الحقوق وبكالوريوس العلوم الشرطية عام 1984 من أكاديمية الشرطة، وكان قنصلًا في جدة بين عامي 2000 و2004 وعمل مستشارًا لسفارة جمهورية مصر العربية ونال عدة أوسمة وميداليات حتى تولي حقيبة محافظ البحر الأحمر في عام 2019.

تطوير مطار الغردقة

وشهدت مدن محافظة البحر الأحمر في عهده، عدة مشروعات قومية كبرى في مجال تطوير الطرق فضلا عن تطوير مطار الغردقة ومشروعات الإسكان منها مشروعات مساكن الروضة بديل العشوائيات في مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير وافتتاح مطار برانيس.