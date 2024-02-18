وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان «درة الوادي» في الخارجة

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، مشروع «درة الوادي» في حي 25 يناير بمدينة الخارجة في الوادي الجديد، والمملوك لصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان، وينفذه الجهاز المركزي للتعمير، بحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة.

وأوضح وزير الإسكان، أنّ المشروع يقام على مساحة 50 فدانا جرى تخصيصها من محافظة الوادي الجديد بنظام المشاركة لإقامة حي سكني، ويضم 26 عمارة سكنية كاملة التشطيب مزودة بالمصاعد، بإجمالي 520 وحدة سكنية بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية، حيث تتكون العمارة من دور أرضي به 4 محال تجارية، ووحدتين إداريتين، و5 أدوار متكررة (4 وحدات سكنية بالدور)، إضافة إلى تنفيذ البنية الأساسية لـ75 قطعة أرض.

وأشار اللواء علي حسن، رئيس صندوق تمويل المساكن، إلى أنّه سبق توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإتاحة 507 وحدات سكنية من مشروع درة الوادي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بنظام التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتم تسليم 363 وحدة سكنية، إضافة إلى سداد الثمن لـ29 وحدة، وجار إجراءات التسليم، وجار استكمال الإجراءات لباقي الوحدات السكنية بالتنسيق مع بنك مصر والبنك الأهلي.