6 معلومات عن المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان الجديد

أدى المهندس عمرو حلمي لاشين نائب محافظ أسوان الجديد اليمين الدستورية، بعد اختياره ضمن حركة المٌحافظين الجدد والنواب، خلفًا للدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان السابق.

ضخ دماء جديدة بالجهاز الإداري وتطوير أداء المحافظات

ومن ضمن الكوادر الشبابية التي أعلنت الدولة عن تواجدها ضمن عملية الهيكلة الإدارية الجديدة، هو المهندس عمرو لاشين الذي تولى منصب نائب محافظ أسوان الجديد.

ترصد «الوطن»، معلومات عن المهندس عمرو حلمي لاشين نائب محافظ أسوان الجديد وفقًا لمصادر داخل ديوان المحافظة.

من هو المهندس عمرو لاشين مستشار محافظ أسوان الجديد؟

ـ عمل مستشارًا سابق لوزيرة التضامن السابقة الدكتورة نيفين القباج.

ـ له باع كبير في العمل الأهلي والاجتماعي.

ـ ساهم في إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة في العمل الأهلي.

ـ عمل مديرًا لبرنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات».

ـ قدم خلال عمله آلية مناسبة للسياق المحلي المصري ضمن برنامج الأمم المتحدة.

ـ قدم خلال رحلته العملية العديد من الأبحاث للحد من النمو والزحف العشوائي غير المخطط.