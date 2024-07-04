7 صفات غير محببة في شريك الحياة.. «ابتعد عنها أحسن لك»

اختيار شريك الحياة واحد من أهم القرارات المصيرية التي تحتاج إلى تفكير شديد ودقيق لاختيار الشخص المناسب؛ إذ يؤثر ذلك بدرجة كبيرة على مدى شعور الشخص بالسعادة أو التعاسة في باقي حياته؛ ولتجنب الحيرة الشديدة أو الاختيار الخاطئ، نستعرض في السطور التالية عدة صفات تكون غير مُحببة في شريك الحياة ومن الأفضل الابتعاد عنها.

اختيار شريك الحياة

وحسب ما ورد على موقع «hackspirit»، فإن هناك صفات معينة في شريك الحياة تكون مُتعبة للطرف الآخر ومن الصعب تحملها، ما يجعل الحياة الأسرية فيما بعد مُرهقة نفسيًا وغير مُستقرة، وبالتالي عدم القدرة على تكوين أسرة هادئة ناجحة تُخرج أبناءً أسوياء نفسيًا قادرين على التعامل مع مَن حولهم بشكل صحيح ومريح.

7 صفات غير مُحببة في شريك الحياة

ومن هذه الصفات غير المُحببة والواجب تجنبها عند اختيار شريك الحياة:

1. السلبية:

الشخص السلبي هو مَن ينظر إلى الأمور دائمًا بنظرة تشاؤمية، ويركز على السلبيات بدلًا من الإيجابيات، كما أن العيش معه يشعرك بالإحباط ويقلل عزيمتك، ويعيق سعادتك على المدى الطويل.

2. التسلط:

من الصفات غير المُحببة أيضًا والتي يجب الابتعاد عنها عند اختيار شريك الحياة هي التسلط؛ والشخص المتسلط هو مَن يحاول فرض سيطرته على الآخرين، ولا يحترم آرائهم أو مشاعرهم، كما أن العيش مع شخص متسلط يُفقدك حريتك واستقلالك، ويُشعرك بالضيق والاكتئاب.

3. الكذب:

الشخص الكاذب لا يمكن الوثوق به، ولا يمكن بناء علاقة قوية وذات معنى على أساس من الكذب؛ إذ أن الصدق هو أساس أي علاقة ناجحة، وغيابه يهدد العلاقة بالانهيار.

4. عدم النضج:

الشخص غير الناضج هو مَن لا يتحمل مسؤولية أفعاله، ولا يمكن الاعتماد عليه في الأمور المهمة، كما أن العيش مع شخص غير ناضج يشعرك بعدم الاستقرار والأمان، ويعيق تقدمك في الحياة.

5. الأنانية:

الأناني يفكر في نفسه فقط، ولا يهتم باحتياجات الآخرين أو مشاعرهم، والعيش معه يشعرك بالوحدة والعزلة، ويعيق شعورك بالسعادة.

6. الغيرة المفرطة:

الشخص الغيور بشكل مُفرط هو مَن لا يثق بشريكه، ويحاول التحكم في كل تحركاته، كما أن الغيرة المفرطة تسمم العلاقة وتعيق سعادتها، وتؤدي إلى مشكلات وخلافات لا حصر لها.

7. قلة الاحترام:

الشخص الذي لا يحترم شريك حياته لا يمكن أن يقدم له الحب والسعادة؛ إذ أن الاحترام المتبادل هو أساس أي علاقة صحية وقوية، وغيابه يهدد العلاقة بالانهيار.