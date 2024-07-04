تزييف فيديو مشاركة محمد صلاح في إعلان لتطبيق المراهنات بالذكاء الاصطناعي

في واقعة أثارت الجدل، ظهر محمد صلاح جناح ليفربول بشكل مفاجئ، من خلال فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث عن إعلان لتطبيق خاص بالمراهنات على نتائج المباريات والكسب غير المشروع قانونًا أو شرعا، الأمر الذي جعل البعض يتساءل عن حقيقة هذا الفيديو الذي يستخدم صوت وصورة الفرعون المصري من أجل الترويج لبرنامجه.

محمد صلاح ضحية الذكاء الاصطناعي

حديث محمد صلاح عن المراهنات لم يكن حقيقيا، إذ جرى استخدام صوته وفيديو قديم له من إحدى المقابلات، للترويج لبرنامج مراهنات يعمل على توقع نتائج المباريات وأحداثها والحصول على مبالغ ضخمة حال تطابقت تلك التوقعات مع أحداث المباراة.

الفيديو المنتشر لمحمد صلاح كان في لقاء خاص مع شبكة سكاي سبورتس، تحدث خلاله لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن جميع الأشياء التي يسعى لتحقيقها في المستقبل وخلال مسيرته إلى جانب سرد بعض الكواليس الخاصة بالمسيرة التاريخية في أوروبا، إذ أجرى المقابلة باللغة العربية، ولم يتحدث عن برنامج مراهنات أو غيره، ولم يتطرق للحديث عن أشياء خارج سياق مسيرته الرياضية.

الفيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي، ويحمل العديد من الأخطاء اللغوية التي جعلته يفقد مصداقيته ويفشل في تحقيق الهدف المراد، وهو جذب متابعي كرة القدم وجماهير الفرعون المصري للمشاركة في برامج المراهنات التي أنهت مسيرة العديد من نجوم الكرة بسبب مشاركتهم في المراهنة علي نتائج المباراة وتسيير المباراة وفقا لتوقعاتهم.

ومشاركة نجوم الكرة في مراهنات المباريات هو أمر المجرم في قانون كرة القدم، ما جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم يطلق توصيات من أجل ضبط تلك العملية والحفاظ على نزاهة اللعبة الأكثر شعبية.