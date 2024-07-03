أول تصريح لمحافظ القليوبية الجديد بعد أداء اليمين الدستوري: مكتبي مفتوح للجميع

قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الجديد، إنه يسعى إلى إنجاز العديد من المشروعات، وتقديم خدمات حقيقية على أرض الواقع، مُشيرا في أول تصريح له، عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى أنه يسعى تبية تطلعات المواطنين ونيل رضاهم.

مكتبي مفتوح للجميع

وأوضح المحافظ الجديد في أول تصريح لـ«الوطن»، أن مكتبه مفتوح للجميع وإنجاز المشروعات على رأس أولوياتي خلال الفترة المقبلة داعيا الأهالي والشخصيات، وأبناء المحافظة بالعمل يدا واحدة من أجل رفعة الوطن والمواطن والارتقاء بالمحافظة ومُواجهة كل الملفات التي تؤرق المواطن، من خلال التواجد في أرض الشارع لاستغلال موارد المحافظة.

وأشاد المحافظ بدور الإعلام في مساندة العمل التنموي، وإظهار الإنجاز الحقيقي على أرض الواقع، ونقل مطالب المواطن وآماله بكل شفافية وموضوعية في إطار التعاون المشترك.

ملفات مهمة على مكتب محافظ القليوبية الجديد

يذكر أن محافظ القليوبية الجديد من أبناء محافظة الإسكندرية، ويعمل مهندسا، ويعد من أبرز مسؤولي شركة المقاولون العرب وعضوا بمجلس إدارة الشركة وعمل نائب مدير التحالف المنفذ لمشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية بتنزانيا.

ومن أهم الملفات التي تنتظر محافظ القليوبية الجديد، ملف النظافة العامة والإشغالات العامة التي تنتشر في كل المدن والمراكز وتطوير الطرق الداخلية، والرقابة على الأسواق، وتشجيع الاستثمار داخل المحافظة وخلق فرص عمل للشباب، ومن بين التحديات أيضا، القضاء على الأسواق العشوائية، واستكمال مشروعات الأسواق الحضارية، وإعادة هيكلة دولاب العمل بالمحافظة ومجالس المدن.