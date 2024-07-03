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السيرة الذاتية لـ إيمان ريان نائب محافظ القليوبية ضمن حركة المحافظين 2024

كتب:

حسن صالح
12:50 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية ضمن حركة المحافظين 2024

الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية ضمن حركة المحافظين 2024

أعلنت حركة نواب المحافظين الجدد استمرار الدكتورة إيمان ريان، في منصبها كـ نائب لمحافظ القليوبية لفترة جديدة، بعدما تولت المنصب في عام 2018، وذلك لنجاحها في العديد من الملفات بالمحافظة، أهمها مبادرات النظافة والإشغالات والتطوير الحضاري.

نائب محافظ القليوبية ضمن حركة المحافظين 2024

حصلت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية ضمن حركة المحافظين 2024، على درجة الدكتوراة في الاقتصاد والعلوم السياسية وكان لها دور كبير في الملفات التي أسندت لها علي مدار توليها المنصب، ومنها مجالات النظافة وحياة كريمة ومواجهة الإشغالات في عدد من مراكز المحافظة، بجانب ملف تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة وتفعيل منظومة الشباك الموحد، وأيضا ملف النظافة.

نائب محافظ القليوبية ضمن حركة المحافظين 2024 ترفع شعار «العمل في الصمت» 

رفعت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية ضمن حركة المحافظين 2024،  شعار«العمل في الصمت» خلال فترة عملها حيث كانت تعكف على إعداد المشروعات المختلفة وتنفيذ المبادرات على كافة المستويات المختلفة، وشاركت كعضو باللجنة المشكلة لعقد اختبار مقابلة شخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب لقيادة الدفعة الخامسة، والتي عقدت منذ أيام قليلة في إشارة لجهودها منذ كانت ضمن الدفعة الأولي من خريجي البرنامج.

يذكر أن نائب محافظ القليوبية ضمن حركة المحافظين 2024 الدكتورة إيمان ريان أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وحاصلة بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة 2012 و درجة الماجستير الاقتصاد والإدارة المحلية 2013، وتمهيدي الدكتوراة في الإدارة المحلية 2014، ودرجة الدكتوراة في مجال الاقتصاد والتنمية المحلية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وعملت على مسئول ملف الاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية بمحافظة القاهرة، وتم اختيارها لمنصب نائب محافظ القليوبية للمرة الأولى في 30 أغسطس 2018، وتولت العديد من الملفات بالقليوبية ومنها تطوير المراكز التكنولوجية بالقليوبية وتولت العمل على ملف النظافة بمدن المحافظة وتطوير المنظومة ودعمها بالمعدات.

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