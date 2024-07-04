ظاهرة تٌحدث انخفاضا بالحرارة خلال الـ24 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تكشف السبب

تقلبات جوية شديدة تشهدها البلاد في الفترة الحالية نتيجة تأثرها بمنخفض الهند الموسمي الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، ما يؤدي إلى شعور المواطنين بالطقس الحار خلال ساعات النهار، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، ما أثار تساؤلا حول طقس الأيام المقبلة وموعد تحسن حالة الطقس.

طقس الأيام المقبلة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن بداية من غد الجمعة تشهد البلاد وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا الذي يطلق عليه أحيانا «حوض علوي بارد» وهو من أهم العوامل التي تساعد على انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي على مختلف مناطق الجمهورية، حيث يصاحبه وجود بعض السحب الخفيفة على بعض مناطق الجمهورية مثل السواحل الشمالية قد تمتد أثار هذه السحب الخفيفة خلال ساعات الصباح الباكر لمناطناق من القاهرة الكبرى وهذا يدل على وجود اعتدال نسبي في الأحوال الجوية.

انخفاض درجات الحرارة

وتابع القياتي اليوم تكون حالة الطقس هو ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، حيث تكون العظمى في حدود الـ 39 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة، كمان درجات الحرارة المحسوسة تصل لأكثر من 41 درجة مئوية و43 و44 درجة مئوية على محافظات الصعيد، ولكن بداية من طقس الغد تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة نتيجة وجود هذا المخفض الجوي في طبقات الجو العليا حتى تصل محافظات شمال الصعيد، حيث يستمر هذا الانخفاض حتى يوم الأحد المقبل.