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الهيئة الإنجيلية تنفذ مبادرة لتوعية المزارعين في أسيوط بأثر التغيرات المناخية

كتب:

مريم شريف
04:24 م | الخميس 04 يوليو 2024
مبادرة ازرع_ أرشيفية

مبادرة ازرع_ أرشيفية

نفذت الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، حملة توعوية للحفاظ على الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية في الإنتاج الزراعي، وذلك في محافظة أسيوط. 

وقال ماجد بولس، مسئول التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن الحملة تهدف إلى تعرف المزارعين بأثر التغيرات المناخية في الإنتاج الزراعي وعلى المحاصيل والقطاع الزراعي وكيفية الحفاظ على الإنتاج في ظل تلك التغيرات. 

وأضاف الدكتور سيد عبد الناصر، مسئول المتابعة لمبادرة ازرع بمحافظة أسيوط، أن المبادرة تستهدف التوسع الزراعي الرأسي والأفقي، الرأسي من خلال زيادة عدد المساحات المزروعة من القمح باعتباره محصول أساسي واستراتيجي، وأما الأفقي من خلال زيادة الكفاءة والإنتاجية لهذا المحصول، موضحا أن المبادرة نجحت في استهداف 105 آلاف فدان وأكثر.

وتابع عماد ماهر، رئيس فريق التنمية الريفية بأسيوط، أن هدف الحملة ترشيد استهلاك المياه والتوعية بأثر التغيرات المناخية من خلال الممارسات الزراعية الجيدة والتكيف مع التغيرات في المناخ والوصول إلى أعلى إنتاجية بأقل تكلفة.

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