بالورود والهدايا.. مطار العلمين يستقبل أولى رحلات شركة طيران «فلاي ناس»

استقبل أمس مطار العلمين الدولي، أولى رحلات شركة «فلاي ناس» القادمة من مطار الرياض الدولي وعلى متنها 182 راكبًا، وذلك بتقليد رش المياه، فيما قدّمت إدارة المطار والعلاقات العامة الهدايا التذكارية والورود إلى الركاب، والتسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.

ومن المقرر أن يستقبل مطار العلمين رحلتين أسبوعيًا لشركة خطوط «فلاي ناس» القادمة من العاصمة السعودية الرياض؛ ابتداءً من 3 يوليو الجاري، حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

تسهيل إجراءات سفر ووصول الأفواج السياحية

يأتي ذلك، في إطار تعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات الطيار أحمد منصور، لكافة المطارات التابعة للشركة، بضرورة الاستعداد التام لاستقبال الموسم الصيفي الجديد، وتقديم كافة التسهيلات، والارتقاء بمستوى كافة الخدمة المقدمة للركاب، خاصة تسهيل إجراءات سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة مصر أمام زائريها.