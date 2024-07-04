أحمد مجاهد يكشف لـ«الباز» تفاصيل محاولة الإخوان اقتحام معرض الكتاب في 2014

قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب السابق، إنه في عام 2014، كانت هناك ندوة للكاتب وحيد حامد بمعرض الكتاب، ليوضح وجهة نظره في الإخوان لجمهور المعرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنه استقبل اتصالا هاتفيًا من الدكتور صابر عرب وزير الثقافة وقتها، وأخبره أن وزير الداخلية اتصل عليه، وقال له إن الإخوان يجتمعون عند رابعة وسيأتون إلى المعرض، وأنه سيرسل له قوات شرطة للتأمين.

وتابع أنه وجد مجموعة ضخمة من اللواءات وسيارات الأمن المركزي، وذهب إليهم وطلب منهم أن تكون سيارات الشرطة بالجانب، بدلا من أمام سراي الاستثمار، وتم الاستجابة لطلبه.

وأكد أنه لم يتحدث مع عاصم شلبي الكادر الإخوانى الكبير، وكان رئيس اتحاد الناشرين المصريين وقتها، بل اتصل على عادل المصري نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وأخبره بأن الوزير هاتفه، وقال له عن تجمع الإخوان، وأن لديه قوات شرطة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لديه مشاكل، لكن مشكلته أن الوزير طلب منه عندما يأتي الإخوان، يغلق المعرض، وبعدها لن يفتح مرة أخرى.

وأشار إلى أن عاصم شلبي، قال له إنه لا يعرف شيئًا عن ذلك الأمر، لكنه سيرى ويتحدث إليه مرة ثانية، وخلال ساعة إلا ربع، هاتفه مرة أخرى، وقال له لن يأتي أحد من الإخوان.