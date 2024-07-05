عضو بـ«حماة الوطن»: نطالب الحكومة بتطوير التعليم ودعم البحث العلمي

أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب «حماة الوطن»، دعمها الكامل للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وطالبت بالتركيز على عدة ملفات حيوية تهم الشعب المصري.

التعليم أساس بناء الأجيال

أشارت أمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب «حماة الوطن»، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن التعليم أساس بناء الأجيال وتطوير المجتمع، ونحتاج إلى نظام تعليمي يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي ويعزز التفكير النقدي والابتكار، ويجب أن يكون الاستثمار في التعليم أولوية قصوى لتجهيز شبابنا لمستقبل أفضل.

أضافت أن البحث العلمي يلعب دوراً محورياً في تقدم الأمم، ويجب دعم وتشجيع الباحثين المصريين على الابتكار والاكتشاف، كما أن الاستثمار في البحث العلمي سيسهم في حل العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز مكانة مصر على الساحة العالمية.

وفيما يتعلق بالصحة، أكدت أنها ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ونموه، ونطالب الحكومة بتحسين الخدمات الصحية وضمان توافر الرعاية الطبية المتكاملة لكل مواطن، كما يجب التركيز على تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار معقولة.

تحسين مناخ الاستثمار

أكدت أيضًا أهمية ملف الاستثمار، مشيرة إلى أن تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية يسهمان في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي، ونحتاج إلى سياسات تشجع على الاستثمار وتزيل العقبات البيروقراطية.

واختتمت: «نحن في حزب حماة الوطن، نؤمن بأن تحقيق هذه الأهداف سيسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر، ندعم الحكومة في جهودها ونتطلع إلى رؤية تحقيق هذه الأولويات على أرض الواقع».